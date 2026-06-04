В Госдуме призвали дать правовую оценку боунсмешингу

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал дать правовую оценку лицам, которые распространяют и монетизируют контент о боунсмешинге — практике, при которой люди специально бьют себя по скулам и челюсти, чтобы сделать лицо якобы более мужественным.

Он подчеркнул необходимость социальной ответственности цифровых платформ в отношении опасного для здоровья контента, ориентированного на подростков и молодежь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума призвал дать правовую оценку лицам, которые распространяют и монетизируют контент о "боунсмешинге" - практике, когда люди специально бьют себя по скулам и челюсти, чтобы сделать лицо якобы более "мужественным".

"Мы в очередной раз видим, как в информационном пространстве появляются новые, откровенно опасные и разрушительные практики. Так называемый "боунсмешинг" — это не забота о внешности и не здоровый образ жизни, а фактически пропаганда нанесения увечий самому себе под видом достижения неких навязанных стандартов привлекательности. Эта практика, к сожалению, набирает популярность во всем мире", - сказал Чернышов

По словам вице-спикера Госдумы , особенно цинично выглядит то, что на этом уже появился целый рынок: продаются платные инструкции, создаются сообщества, где подросткам и молодежи объясняют, как правильно наносить себе травмы. Он подчеркнул, что по сути, речь идет о коммерциализации саморазрушительного поведения.

"Необходимо дать правовую оценку деятельности лиц, которые распространяют и монетизируют подобный контент. Если под видом образовательных материалов фактически продаются инструкции по причинению себе травм, государство не должно оставаться в стороне", - считает он.

Депутат отметил, что значительная часть деструктивного контента, ориентированного на подростков и молодежь, сегодня распространяется через цифровые платформы.

'Именно в интернете молодым людям навязываются опасные для здоровья практики, а также различные схемы, способные подтолкнуть их к рискованным и противоправным действиям. А значит, у платформ должна быть не только техническая, но и социальная ответственность: быстрые механизмы жалоб, защита несовершеннолетних, выявление и блокировка опасного контента", - добавил он.