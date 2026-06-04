В ГД предложили внедрить механизм возврата денег за авиабилеты при болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единый стандарт возврата средств за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы.
- Парламентарии предложили установить единый порядок уведомления перевозчика о вынужденном отказе от перелета до окончания регистрации на рейс.
- Реализация инициативы позволит защитить права пассажиров, обеспечить единообразную практику возврата средств и снизить количество споров с авиакомпаниями.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения единого стандарта возврата денежных средств за авиабилеты, включая билеты по невозвратным тарифам, при вынужденном отказе пассажира от перелета по болезни", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такой стандарт должен быть понятен как пассажирам, так и авиакомпаниям и применяться одинаково вне зависимости от перевозчика.
Помимо этого, депутаты предложили установить единый порядок уведомления перевозчика. По их словам, пассажир должен иметь возможность сообщить о вынужденном отказе до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи с подтверждением факта обращения.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных пассажиров, обеспечить единообразную практику возврата средств по невозвратным тарифам при болезни, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более понятными.
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