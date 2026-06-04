В ГД предложили внедрить механизм возврата денег за авиабилеты при болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единый стандарт возврата средств за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы.

Парламентарии предложили установить единый порядок уведомления перевозчика о вынужденном отказе от перелета до окончания регистрации на рейс.

Реализация инициативы позволит защитить права пассажиров, обеспечить единообразную практику возврата средств и снизить количество споров с авиакомпаниями.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения единого стандарта возврата денежных средств за авиабилеты, включая билеты по невозвратным тарифам, при вынужденном отказе пассажира от перелета по болезни", - сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такой стандарт должен быть понятен как пассажирам, так и авиакомпаниям и применяться одинаково вне зависимости от перевозчика.

Помимо этого, депутаты предложили установить единый порядок уведомления перевозчика. По их словам, пассажир должен иметь возможность сообщить о вынужденном отказе до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи с подтверждением факта обращения.