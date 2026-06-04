В ГД рассказали о новом порядке раздела железнодорожного имущества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 5 июня в России вступает в силу закон, разделяющий железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты.
- Закон предусматривает две процедуры: полный раздел комплекса с образованием отдельных объектов и выделение части объектов из комплекса с изменением его характеристик.
- При разделе комплекса теперь учитываются строения, а для регистрации вновь образованных объектов не требуются разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Закон, который разделяет железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты, вступает в силу в России с 5 июня, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
"Закон 155-ФЗ дает инструмент, в котором четко прописаны две разные процедуры. Первая - раздел комплекса, когда он полностью перестает существовать, а вместо него появляются отдельные движимые и недвижимые объекты", - сказал Вольфсон.
Он добавил, что вторая процедура - выделение из комплекса части объектов, при котором сам комплекс остается, но меняются его характеристики.
"Закон решает проблему, которая возникла еще в начале 2000-х годов при реформе министерства путей сообщения. Имущество передавалось в уставный капитал ОАО "РЖД" не отдельными объектами, а огромными "свертками" - производственно-технологическими комплексами", - отметил депутат.
Парламентарий уточнил, что в один такой комплекс могли входить пути, депо, склады, служебные здания, контактная сеть, и все это регистрировалось в ЕГРН как один объект.
"Теперь представьте, компания-собственник хочет провести реконструкцию старого складского здания внутри такого комплекса. По закону нужно разрешение на строительство, но его нельзя получить, потому что в реестре нет отдельного здания - есть только весь комплекс целиком", - добавил политик.
Депутат уточнил, что в список имущества, которое возникает при разделе, добавили строения - теперь там наряду со зданиями, сооружениями и "незавершенкой" значатся и они.
Кроме того, по словам Вольфсона, в законе о регистрации недвижимости появилась новая статья, которая описывает, как ставить на кадастровый учет и регистрировать права при разделе имущественного комплекса, а для регистрации вновь образованных объектов больше не нужны ни разрешение на строительство, ни акт ввода в эксплуатацию.