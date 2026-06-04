Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о новом порядке раздела железнодорожного имущества - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 04.06.2026
В ГД рассказали о новом порядке раздела железнодорожного имущества

С 5 июня вступил в силу новый порядок раздела железнодорожного имущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 5 июня в России вступает в силу закон, разделяющий железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты.
  • Закон предусматривает две процедуры: полный раздел комплекса с образованием отдельных объектов и выделение части объектов из комплекса с изменением его характеристик.
  • При разделе комплекса теперь учитываются строения, а для регистрации вновь образованных объектов не требуются разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Закон, который разделяет железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты, вступает в силу в России с 5 июня, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
"Закон 155-ФЗ дает инструмент, в котором четко прописаны две разные процедуры. Первая - раздел комплекса, когда он полностью перестает существовать, а вместо него появляются отдельные движимые и недвижимые объекты", - сказал Вольфсон.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В ГД рассказали, кто может вернуть деньги за проценты по ипотеке
12 мая, 02:20
Он добавил, что вторая процедура - выделение из комплекса части объектов, при котором сам комплекс остается, но меняются его характеристики.
"Закон решает проблему, которая возникла еще в начале 2000-х годов при реформе министерства путей сообщения. Имущество передавалось в уставный капитал ОАО "РЖД" не отдельными объектами, а огромными "свертками" - производственно-технологическими комплексами", - отметил депутат.
Парламентарий уточнил, что в один такой комплекс могли входить пути, депо, склады, служебные здания, контактная сеть, и все это регистрировалось в ЕГРН как один объект.
"Теперь представьте, компания-собственник хочет провести реконструкцию старого складского здания внутри такого комплекса. По закону нужно разрешение на строительство, но его нельзя получить, потому что в реестре нет отдельного здания - есть только весь комплекс целиком", - добавил политик.
Депутат уточнил, что в список имущества, которое возникает при разделе, добавили строения - теперь там наряду со зданиями, сооружениями и "незавершенкой" значатся и они.
Кроме того, по словам Вольфсона, в законе о регистрации недвижимости появилась новая статья, которая описывает, как ставить на кадастровый учет и регистрировать права при разделе имущественного комплекса, а для регистрации вновь образованных объектов больше не нужны ни разрешение на строительство, ни акт ввода в эксплуатацию.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В ГД рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями
10 мая, 02:50
 
ЖильеРоссияГосдума РФРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала