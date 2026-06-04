В ГД рассказали о новом порядке раздела железнодорожного имущества

Краткий пересказ от РИА ИИ С 5 июня в России вступает в силу закон, разделяющий железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты.

Закон предусматривает две процедуры: полный раздел комплекса с образованием отдельных объектов и выделение части объектов из комплекса с изменением его характеристик.

При разделе комплекса теперь учитываются строения, а для регистрации вновь образованных объектов не требуются разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Закон, который разделяет железнодорожные имущественные комплексы на отдельные объекты, вступает в силу в России с 5 июня, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Закон 155-ФЗ дает инструмент, в котором четко прописаны две разные процедуры. Первая - раздел комплекса, когда он полностью перестает существовать, а вместо него появляются отдельные движимые и недвижимые объекты", - сказал Вольфсон.

Он добавил, что вторая процедура - выделение из комплекса части объектов, при котором сам комплекс остается, но меняются его характеристики.

"Закон решает проблему, которая возникла еще в начале 2000-х годов при реформе министерства путей сообщения. Имущество передавалось в уставный капитал ОАО " РЖД " не отдельными объектами, а огромными "свертками" - производственно-технологическими комплексами", - отметил депутат.

Парламентарий уточнил, что в один такой комплекс могли входить пути, депо, склады, служебные здания, контактная сеть, и все это регистрировалось в ЕГРН как один объект.

"Теперь представьте, компания-собственник хочет провести реконструкцию старого складского здания внутри такого комплекса. По закону нужно разрешение на строительство, но его нельзя получить, потому что в реестре нет отдельного здания - есть только весь комплекс целиком", - добавил политик.

Депутат уточнил, что в список имущества, которое возникает при разделе, добавили строения - теперь там наряду со зданиями, сооружениями и "незавершенкой" значатся и они.