В ГД рассказали, у кого есть приоритетное право попасть в школьные лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ Право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря имеют дети из многодетных или малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, из семей участников СВО и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

После комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места в школьных летних лагерях распределяются среди других желающих на общих основаниях.

Для зачисления в школьный летний лагерь требуется собрать пакет документов, включая заявление на имя директора школы, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку и СНИЛС ребенка, а для льготных категорий дополнительно нужны документы, подтверждающие льготный статус.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря имеют дети из многодетных или малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, из семей участников СВО и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Согласно федеральному закону "Об образовании" и региональным программам, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются дети из льготных категорий. В их числе дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что после комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места распределяются среди других желающих на общих основаниях. По его словам, дети из одного класса или соседнего двора не имеют приоритета перед другими.

"Школьные летние лагеря дневного пребывания работают в режиме 08.30-14.30 с двухразовым питанием - завтрак и обед. Для детей из льготных категорий во многих регионах питание предоставляется бесплатно за счет бюджетных средств. Для остальных детей родители оплачивают часть стоимости питания. В зависимости от региона это может быть полная стоимость - от 300 до 500 рублей в день - или 30% от общей суммы", - отметил он.

Свищев добавил, что для зачисления в школьный летний лагерь потребуется собрать минимальный пакет документов: заявление на имя директора школы, копия свидетельства о рождении ребенка, медицинская справка об отсутствии противопоказаний (справка по форме 079/у или санаторно-курортная карта), а также СНИЛС ребенка.