Глава НАСА заявил о напряженной лунной гонке между США и Китаем

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман признал, что США находятся в крайне напряженной лунной гонке с Китаем, результат которой еще не определен.

В апреле 2025 года замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в настоящее время успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну. По его словам, ракета-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу", посадочный модуль "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и пилотируемый луноход "Таньсо" в соответствии с планом находятся на стадии разработки и испытаний прототипов.