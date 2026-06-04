Глава НАСА заявил о напряженной лунной гонке между США и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава НАСА Джаред Айзекман признал, что США находятся в напряженной лунной гонке с Китаем.
- Ориентировочный срок высадки американцев на Луну — конец 2028 года, а китайцы планируют отправить тайконавтов на Луну до 2030 года, шансы у обеих стран равные.
- Китай в настоящее время успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну, необходимые аппараты и скафандры находятся на стадии разработки и испытаний прототипов.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман признал, что США находятся в крайне напряженной лунной гонке с Китаем, результат которой еще не определен.
"Это космическая гонка, и она будет очень напряженной. Сейчас наш ориентир это конец 2028 года. Китайцы заявили, что отправят своих тайконавтов на Луну до 2030 года, то есть где-то в 2029 году. А это значит, что отрыв в этой гонке будет составлять месяцы, а не годы", - сказал Айзекман в интервью Fox Business.
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"Скажу так: это гонка с минимальным отрывом", - заявил шеф НАСА.
В апреле 2025 года замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в настоящее время успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну. По его словам, ракета-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу", посадочный модуль "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и пилотируемый луноход "Таньсо" в соответствии с планом находятся на стадии разработки и испытаний прототипов.
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.