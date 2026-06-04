FT: в Латвии признали преимущество России над НАТО в использовании БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов.
- По мнению Пуданса, преимущество России заключается в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов, сообщает газета Financial Times.