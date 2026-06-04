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FT: в Латвии признали преимущество России над НАТО в использовании БПЛА - РИА Новости, 04.06.2026
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09:06 04.06.2026
FT: в Латвии признали преимущество России над НАТО в использовании БПЛА

FT: в Латвии признали преимущество РФ над НАТО в использовании БПЛА в боях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов.
  • По мнению Пуданса, преимущество России заключается в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Командующий латвийскими вооруженными силами Каспарс Пуданс признал преимущество РФ над странами НАТО в ведении боевых действий с применением дронов, сообщает газета Financial Times.
"Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО... преимущество Москвы заключается... в способности производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям боевых действий", - говорится в сообщении.
В мае заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что альянсу следует "застрелиться", если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия.
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