В Севастополе поймали шпиона, передававшего Киеву сведения о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам данные о российских военных.
- Он также планировал следить за машинами членов их семей.
- Возбуждено уголовное дело о госизмене.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам данные о российских военных.
"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, 1963 года рождения, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа", — говорится в заявлении.
Злоумышленник по заданию СБУ передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Он подтвердил свою вербовку через WhatsApp и раскрыл используемые каналы связи.
Фигуранта арестовали, ему грозит пожизненный срок.
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