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В Севастополе поймали шпиона, передававшего Киеву сведения о ВС России - РИА Новости, 04.06.2026
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07:47 04.06.2026 (обновлено: 10:19 04.06.2026)
В Севастополе поймали шпиона, передававшего Киеву сведения о ВС России

ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о бойцах ВС РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам данные о российских военных.
  • Он также планировал следить за машинами членов их семей.
  • Возбуждено уголовное дело о госизмене.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам данные о российских военных.
"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, 1963 года рождения, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа", — говорится в заявлении.
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