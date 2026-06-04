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Финансист: прямые инвестиции НПФ в частный бизнес дадут мощный эффект - РИА Новости, 04.06.2026
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16:09 04.06.2026
Финансист: прямые инвестиции НПФ в частный бизнес дадут мощный эффект

Финансист Таврин: прямые инвестиции НПФ в частный бизнес дадут мощный эффект

© Фото предоставлено пресс-службой Kismet Capital GroupОснователь и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин
Основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Kismet Capital Group
Основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) нужно разрешить небольшой процент пенсионных резервов направлять на прямые инвестиции в частный бизнес, что сразу даст колоссальный эффект для будущих пенсионеров, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, если профессиональные управляющие вкладывают пенсионные деньги исключительно в депозиты, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и акции из индекса Мосбиржи, тогда дополнительной стоимости их работа не создает.
"Система не требует глубоких реформ, нужна тонкая настройка. Необходимо расширить возможности для инвестирования пенсионных резервов в альтернативные инструменты - прежде всего в прямые инвестиции в частный бизнес", - считает Таврин.
"Достаточно направить единицы процентов в альтернативные инструменты, и это может дать колоссальный эффект", - подчеркнул он.
"Однозначно государство делает правильные шаги, чтобы развивать эту индустрию. И участники рынка понимают это. У этого безусловно есть рыночное будущее", - продолжил основатель инвестгруппы.
"Однако всем необходимо по сути и создавать, и продвигать повестку, когда управляющие пенсионными деньгами будут заниматься не только покупкой ОФЗ или другого типа по сути безрисковых инструментов, а создавать дополнительную альфа-доходность (то есть дополнительную доходность с учетом риска - ред.) российскими будущим пенсионерам", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Иван ТавринМосковская биржа
 
 
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