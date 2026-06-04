Финансист: прямые инвестиции НПФ в частный бизнес дадут мощный эффект

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) нужно разрешить небольшой процент пенсионных резервов направлять на прямые инвестиции в частный бизнес, что сразу даст колоссальный эффект для будущих пенсионеров, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, если профессиональные управляющие вкладывают пенсионные деньги исключительно в депозиты, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и акции из индекса Мосбиржи, тогда дополнительной стоимости их работа не создает.

"Система не требует глубоких реформ, нужна тонкая настройка. Необходимо расширить возможности для инвестирования пенсионных резервов в альтернативные инструменты - прежде всего в прямые инвестиции в частный бизнес", - считает Таврин.

"Достаточно направить единицы процентов в альтернативные инструменты, и это может дать колоссальный эффект", - подчеркнул он.

"Однозначно государство делает правильные шаги, чтобы развивать эту индустрию. И участники рынка понимают это. У этого безусловно есть рыночное будущее", - продолжил основатель инвестгруппы.

"Однако всем необходимо по сути и создавать, и продвигать повестку, когда управляющие пенсионными деньгами будут заниматься не только покупкой ОФЗ или другого типа по сути безрисковых инструментов, а создавать дополнительную альфа-доходность (то есть дополнительную доходность с учетом риска - ред.) российскими будущим пенсионерам", - заключил он.