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Глава Альфа-банка рассказал о следующем этапе развития современного банка - РИА Новости, 04.06.2026
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16:38 04.06.2026
Глава Альфа-банка рассказал о следующем этапе развития современного банка

Верхошинский назвал фантех следующим этапом развития банка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд "Альфа-банка"
Стенд Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд "Альфа-банка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный управляющий директор Альфа-банка Верхошинский отметил на ПМЭФ, что следующий этап развития современного банка — фантех.
  • Фантех — это идеология банковского сервиса, при которой технологии работают не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека.
  • Концепция фантеха, представленная Альфа-банком на ПМЭФ, отражает тренд на конкуренцию вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с человеком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следующий этап развития современного банка – фантех, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека, отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Альфа-банк в этом году открыл на ПМЭФ свой стенд – двухуровневое пространство, посвященное новой цифровой эпохе и развитию идеи "Больше, чем банк". На этом стенде представлен арт-объект о фантехе – новой идеологии банковского сервиса.
"Фантех – это следующий этап развития финтеха, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека. Когда банк перестает быть просто финансовым сервисом и становится частью жизни: привычек, интересов и впечатлений. Именно в этом мы видим развитие современного банка – не только вокруг технологий, но и вокруг человека", - отметил Верхошинский.
"Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой, где крупнейшие российские компании представляют не только свои продукты и технологии, но и видение будущего. Концепция фантеха, представленная Альфа-банком на ПМЭФ, отражает важный тренд: сегодня конкуренция развивается не только вокруг цифровых решений, но и вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с человеком", – отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Такие проекты показывают, как меняется роль бизнеса в жизни общества и каким может быть следующий этап развития клиентских сервисов, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаВладимир ВерхошинскийАлександр СтуглевАльфа-банкФонд "Росконгресс"
 
 
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