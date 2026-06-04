Краткий пересказ от РИА ИИ Главный управляющий директор Альфа-банка Верхошинский отметил на ПМЭФ, что следующий этап развития современного банка — фантех.

Фантех — это идеология банковского сервиса, при которой технологии работают не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека.

Концепция фантеха, представленная Альфа-банком на ПМЭФ, отражает тренд на конкуренцию вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с человеком.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следующий этап развития современного банка – фантех, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека, отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Альфа-банк в этом году открыл на ПМЭФ свой стенд – двухуровневое пространство, посвященное новой цифровой эпохе и развитию идеи "Больше, чем банк". На этом стенде представлен арт-объект о фантехе – новой идеологии банковского сервиса.

"Фантех – это следующий этап развития финтеха, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека. Когда банк перестает быть просто финансовым сервисом и становится частью жизни: привычек, интересов и впечатлений. Именно в этом мы видим развитие современного банка – не только вокруг технологий, но и вокруг человека", - отметил Верхошинский

Александр Стуглев. "Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой, где крупнейшие российские компании представляют не только свои продукты и технологии, но и видение будущего. Концепция фантеха, представленная Альфа-банком на ПМЭФ, отражает важный тренд: сегодня конкуренция развивается не только вокруг цифровых решений, но и вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с человеком", – отметил директор Фонда "Росконгресс"

Такие проекты показывают, как меняется роль бизнеса в жизни общества и каким может быть следующий этап развития клиентских сервисов, добавил он.