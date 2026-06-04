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Евраев рассказал о планах по комплексному развитию территорий - РИА Новости, 04.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
23:21 04.06.2026
Евраев рассказал о планах по комплексному развитию территорий

Евраев рассказал о масштабных планах по комплексному развитию территорий

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о подписании в рамках ПМЭФ соглашений о комплексном развитии ряда территорий с крупными российскими застройщиками.
"На полях Петербургского международного экономического форума подписаны соглашения о комплексном развитии незастроенных территорий с крупными российскими застройщиками", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
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Губернатор подчеркнул, что Ярославская область продолжает наращивать темпы жилищного строительства, несмотря на непростые экономические условия.
"Группа компаний "Русская Европа" построит тысячи жилых и коммерческих площадей в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также "Адмиральский квартал" в Рыбинске. Реализация этих масштабных проектов предполагает 46 миллиардов рублей инвестиций. Компания "Железно Ярославль" займется комплексным развитием территории во Фрунзенском районе Ярославля. Запланированный объем вложений – 19 миллиардов рублей", - рассказал Евраев.
Первый зампредседателя правительства Ярославской области Денис Хохряков рассказал, что сейчас в Ярославле уже активно реализуется проект комплексного развития территории "Гудград" в Тверицах в Заволжском районе, соглашение по которому было подписано губернатором Михаилом Евраевым на полях ПМЭФ-2025. Ведется строительство 9-го микрорайона на территории более чем 25 гектаров, и до 2033 года там планируется возвести 190 тысяч квадратных метров жилья, а также социальную и коммерческую инфраструктуру.
"В целом реализация проектов комплексного развития территорий – это мощный импульс для развития городской инфраструктуры и решения жилищного вопроса. Мы видим, как этот инструмент работает на новых площадках в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также в Рыбинске. На сегодняшний день в регионе реализуется 24 проекта КРТ, их градостроительный потенциал составляет 2,5 миллиона квадратных метров жилья", - сказал Хохряков.
Он подчеркнул, что правительство области обеспечивает постоянный мониторинг и всестороннее содействие в реализации этих значимых проектов.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльЗаволжский районМихаил Евраев
 
 
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