Евраев рассказал о планах по комплексному развитию территорий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о подписании в рамках ПМЭФ соглашений о комплексном развитии ряда территорий с крупными российскими застройщиками.

"На полях Петербургского международного экономического форума подписаны соглашения о комплексном развитии незастроенных территорий с крупными российскими застройщиками", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

Губернатор подчеркнул, что Ярославская область продолжает наращивать темпы жилищного строительства, несмотря на непростые экономические условия.

"Группа компаний "Русская Европа" построит тысячи жилых и коммерческих площадей в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также "Адмиральский квартал" в Рыбинске. Реализация этих масштабных проектов предполагает 46 миллиардов рублей инвестиций. Компания "Железно Ярославль" займется комплексным развитием территории во Фрунзенском районе Ярославля. Запланированный объем вложений – 19 миллиардов рублей", - рассказал Евраев.

Первый зампредседателя правительства Ярославской области Денис Хохряков рассказал, что сейчас в Ярославле уже активно реализуется проект комплексного развития территории "Гудград" в Тверицах в Заволжском районе, соглашение по которому было подписано губернатором Михаилом Евраевым на полях ПМЭФ-2025. Ведется строительство 9-го микрорайона на территории более чем 25 гектаров, и до 2033 года там планируется возвести 190 тысяч квадратных метров жилья, а также социальную и коммерческую инфраструктуру.

"В целом реализация проектов комплексного развития территорий – это мощный импульс для развития городской инфраструктуры и решения жилищного вопроса. Мы видим, как этот инструмент работает на новых площадках в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также в Рыбинске. На сегодняшний день в регионе реализуется 24 проекта КРТ, их градостроительный потенциал составляет 2,5 миллиона квадратных метров жилья", - сказал Хохряков.