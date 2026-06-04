Евраев заявил о важности инвестиций АПК для Ярославской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области поддерживает инвесторов, готовых работать в агропромышленном комплексе, вложения в эту сферу важны для региона, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства региона, в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым проводит серию рабочих встреч, посвященных развитию агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

"Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс – одна из наших главных задач. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность, рост промышленного производства и налоговые поступления. В 2025 году сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 73,9 миллиарда рублей. Мы продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы работать в этой сфере", – цитирует Евраева пресс-служба.

Сообщается, что Евраев провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с органами государственной власти компании Х5 Борисом Огарковым. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, способствующие развитию потребительского рынка и повышению доступности продовольственных товаров для жителей региона, а также подвели итоги взаимодействия.

По данным правительства региона, в Ярославской области в "X5 Group" работают более 3 тысяч сотрудников. В этом году на территории региона откроются 32 новых магазина: 23 – сети "Пятерочка" и 9 – сети "Чижик". Будет создано около 500 рабочих мест.

Также состоялась рабочая встреча Евраева с заместителем генерального директора по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами АО "Группа Компаний "Черноголовка" Евгением Кореньковым, на которой стороны обсудили возможность реализации инвестиционного проекта на территории региона.