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Евраев заявил о важности инвестиций АПК для Ярославской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:49 04.06.2026 (обновлено: 16:55 04.06.2026)
Евраев заявил о важности инвестиций АПК для Ярославской области

Евраев: вложения в сферу АПК важны для Ярославской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев на ПМЭФ-2026
Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области поддерживает инвесторов, готовых работать в агропромышленном комплексе, вложения в эту сферу важны для региона, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым проводит серию рабочих встреч, посвященных развитию агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
"Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс – одна из наших главных задач. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность, рост промышленного производства и налоговые поступления. В 2025 году сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 73,9 миллиарда рублей. Мы продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы работать в этой сфере", – цитирует Евраева пресс-служба.
Сообщается, что Евраев провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с органами государственной власти компании Х5 Борисом Огарковым. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, способствующие развитию потребительского рынка и повышению доступности продовольственных товаров для жителей региона, а также подвели итоги взаимодействия.
По данным правительства региона, в Ярославской области в "X5 Group" работают более 3 тысяч сотрудников. В этом году на территории региона откроются 32 новых магазина: 23 – сети "Пятерочка" и 9 – сети "Чижик". Будет создано около 500 рабочих мест.
Также состоялась рабочая встреча Евраева с заместителем генерального директора по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами АО "Группа Компаний "Черноголовка" Евгением Кореньковым, на которой стороны обсудили возможность реализации инвестиционного проекта на территории региона.
Кроме того, на ПМЭФ подписано соглашение о реализации проекта компании "Лазаревское" по строительству в Гаврилов-Яме тепличного комплекса для выращивания цветов на срез и рассады. Объем инвестиций составит 800 миллионов рублей, на новом предприятии будет создано 30 рабочих мест. Реализация рассчитана на 2026-2031 годы.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевПМЭФИнвестиции
 
 
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