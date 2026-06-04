Международное движение "Мемориал"* внесли в перечень экстремистских

Краткий пересказ от РИА ИИ Международное общественное движение "Мемориал"* и более 30 его структур внесены в перечень экстремистских организаций в РФ.

В перечень террористов и экстремистов также внесены Антидискриминационный центр "Мемориал"*, "Мемориал Медиа"*, Фонд Иофе* и другие организации.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Международное общественное движение "Мемориал"* и более 30 его структур внесены в перечень экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Международное общественное движение Мемориал*", - говорится в перечне.

Также в перечень террористов и экстремистов в том числе внесены Антидискриминационный центр "Мемориал"*, Мемориал Медиа*, Фонд Иофе* и другие.

В апреле 2026 года Верховный суд РФ признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории России.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга , запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.