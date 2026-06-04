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Международное движение "Мемориал"* внесли в перечень экстремистских - РИА Новости, 04.06.2026
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17:04 04.06.2026 (обновлено: 17:21 04.06.2026)
Международное движение "Мемориал"* внесли в перечень экстремистских

Международное движение "Мемориал" и 30 структур внесли в перечень экстремистских

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное общественное движение "Мемориал"* и более 30 его структур внесены в перечень экстремистских организаций в РФ.
  • В перечень террористов и экстремистов также внесены Антидискриминационный центр "Мемориал"*, "Мемориал Медиа"*, Фонд Иофе* и другие организации.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Международное общественное движение "Мемориал"* и более 30 его структур внесены в перечень экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: Международное общественное движение Мемориал*", - говорится в перечне.
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Также в перечень террористов и экстремистов в том числе внесены Антидискриминационный центр "Мемориал"*, Мемориал Медиа*, Фонд Иофе* и другие.
В апреле 2026 года Верховный суд РФ признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории России.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Организации, включенные в реестр иностранных агентов, признаны экстремистскими и запрещены в России
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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