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Лавров назвал ЕС "отрезанным ломтем" для дипломатии - РИА Новости, 04.06.2026
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18:22 04.06.2026 (обновлено: 19:02 04.06.2026)
Лавров назвал ЕС "отрезанным ломтем" для дипломатии

Лавров: ЕС под нынешним руководством является отрезанным ломтем для дипломатии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что Европа в нынешнем состоянии стала "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит, для мировой дипломатии это отрезанный ломоть, по большому счету, там раздаются голоса", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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