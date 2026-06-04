Лавров назвал ЕС "отрезанным ломтем" для дипломатии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров заявил, что Европа в нынешнем состоянии стала "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии под руководством этих элит, для мировой дипломатии это отрезанный ломоть, по большому счету, там раздаются голоса", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.