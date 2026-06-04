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ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок, утверждает премьер - РИА Новости, 04.06.2026
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01:25 04.06.2026
ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок, утверждает премьер

Свириденко: ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко утверждает, что все страны ЕС одобрили открытие первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в блок.
  • Венгрия готова согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко утверждает, что все страны ЕС одобрили открытие первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в блок.
Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.
"Замечательная новость: все государства-члены ЕС дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Мы на шаг ближе к членству в ЕС", - написала Свириденко в соцсети Х.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Мадьяр рассказал, за сколько Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС
Вчера, 22:45
 
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