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В ЕР предложили пересмотреть подходы к уплате НДС для малого бизнеса - РИА Новости, 04.06.2026
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18:53 04.06.2026
В ЕР предложили пересмотреть подходы к уплате НДС для малого бизнеса

В ЕР предложили пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» предлагает пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса.
  • По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, налоговые изменения должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Он отметил, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга.
"Сегодня, формируя народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики. Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему", - сказал Якушев.
Ранее "Единая Россия" обеспечила освобождение от уплаты НДС субъектов предпринимательства, работающих в сфере общепита и применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.
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