В ЕР предложили пересмотреть подходы к уплате НДС для малого бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» предлагает пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса.
- По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, налоговые изменения должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Он отметил, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга.
"Сегодня, формируя народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики. Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему", - сказал Якушев.
Ранее "Единая Россия" обеспечила освобождение от уплаты НДС субъектов предпринимательства, работающих в сфере общепита и применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.