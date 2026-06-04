В ЕР предложили пересмотреть подходы к уплате НДС для малого бизнеса

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает пересмотреть подходы к уплате НДС для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга.