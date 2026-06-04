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Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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11:37 04.06.2026 (обновлено: 11:47 04.06.2026)
Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Пухов: Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона.
  • Критически важные объекты города запитаны от резервных источников.
  • Точные сроки восстановления электроснабжения назвать невозможно из-за риска повторных ударов и скрытых повреждений сетей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, сообщил глава города Максим Пухов.
"В связи с ночными ударами киевского режима по Запорожской области ситуация с электроснабжением в городе усугубилась. Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов. На данный момент точные сроки восстановления назвать невозможно. Слишком высок риск повторных ударов и скрытых повреждений сетей" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
В комментарии РИА Новости в администрации уточнили, что сейчас обесточен весь город Энергодар.
Критическая инфраструктура запитана через резервные источники питания. Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения электроэнергией жителей города, сообщил Пухов.
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