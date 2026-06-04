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В Узбекистане выдали лицензию на постройку энергоблока РИТМ-200Н - РИА Новости, 04.06.2026
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14:34 04.06.2026
В Узбекистане выдали лицензию на постройку энергоблока РИТМ-200Н

В Узбекистане выдали лицензию на постройку энергоблока РИТМ-200Н для проекта АЭС

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н для проекта строительства АЭС.
  • Ранее комитет выдал разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков АЭС с реакторными установками РИТМ-200Н.
  • В ходе реализации проекта комитет будет контролировать выполнение условий лицензии и соблюдение требований безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 июн - РИА Новости. Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщает пресс-служба ведомства.
В марте комитет выдал агентству по атомной энергии при кабмине Узбекистана (Узатом) разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков АЭС с реакторными установками РИТМ-200Н. В четверг на площадке АЭС в Джизакской области Узбекистана запланирована церемония начала строительства основного этапа строительства АЭС.
"Сегодня на совете, организованном в комитете, было принято решение о выдаче лицензии на строительство энергоблока АЭС с ядерным устройством РИТМ-200Н", - говорится в сообщении размещенном в Telegram-канале комитета.
В ходе реализации проекта строительства АЭС комитет будет контролировать выполнение условий лицензии, соблюдение требований безопасности в процессе строительства, а также обеспечение безопасности населения и окружающей среды, добавили в пресс-службе
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании.
В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
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