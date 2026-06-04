В Узбекистане выдали лицензию на постройку энергоблока РИТМ-200Н

ТАШКЕНТ, 4 июн - РИА Новости. Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе реализации проекта строительства АЭС комитет будет контролировать выполнение условий лицензии, соблюдение требований безопасности в процессе строительства, а также обеспечение безопасности населения и окружающей среды, добавили в пресс-службе