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Ефимов: в Москве реализуют новые принципы проектирования школ - РИА Новости, 04.06.2026
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17:02 04.06.2026 (обновлено: 17:43 04.06.2026)
Ефимов: в Москве реализуют новые принципы проектирования школ

Ефимов: в Москве реализуют новый подход к проектированию школ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ-2026
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Проектировать школы в Москве будут по новым стандартам, сочетающим эффективность и экономическую целесообразность, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Мы проанализировали, насколько рационально используется площадь зданий, какую долю в них занимают полезные помещения. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств. Если раньше полезные помещения – классы, лаборатории, игровые – занимали половину здания, то теперь этот показатель не меньше 65%. Таким образом, мы сокращаем неиспользуемые или избыточные площади в общественных зданиях как минимум на 10%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Как указывается в сообщении, унификация конструктивных решений и отказ от избыточных материалов позволят исключить лишние затраты. Требования, в частности, распространяются на устройство каркаса здания: размеры несущих деталей, марки бетона, количество арматуры, типы фундаментов и стенок котлованов. По расчетам специалистов, новый подход, например, позволит снизить на 5-8% расход железобетона.
При основанном на новых принципах проектировании, здания будут более компактными и эргономичными, но без потери качества и надежности, подчеркивается в пресс-релизе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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