Ефимов: в Москве реализуют новые принципы проектирования школ

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Проектировать школы в Москве будут по новым стандартам, сочетающим эффективность и экономическую целесообразность, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Мы проанализировали, насколько рационально используется площадь зданий, какую долю в них занимают полезные помещения. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств. Если раньше полезные помещения – классы, лаборатории, игровые – занимали половину здания, то теперь этот показатель не меньше 65%. Таким образом, мы сокращаем неиспользуемые или избыточные площади в общественных зданиях как минимум на 10%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, унификация конструктивных решений и отказ от избыточных материалов позволят исключить лишние затраты. Требования, в частности, распространяются на устройство каркаса здания: размеры несущих деталей, марки бетона, количество арматуры, типы фундаментов и стенок котлованов. По расчетам специалистов, новый подход, например, позволит снизить на 5-8% расход железобетона.