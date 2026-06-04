Ефимов: в Москве с начала года утвердили 422 архитектурных проекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве с начала текущего года оформили более 400 свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР) объектов недвижимости, рассказал в интервью радио "Бизнес ФМ" на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.



"С начала года оформлено 422 свидетельства об АГР на 12,9 миллиона квадратных метров – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Такой рост стал возможен именно за счет последовательного снижения барьеров и цифровизации процесса. Для города это означает более высокие темпы согласования градостроительной документации, а для жителей – появление современной социальной и коммерческой инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни", – заявил он.



В АГР, помимо этажности и площади будущего объекта, указывается то, из каких материалов возведут здание и какие цветовые решения оно получит. Только после получения этого документа застройщик может приступить к дальнейшей реализации проекта. Всего с 2011 года в Москве было выпущено более 14 тысяч АГР.



Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.