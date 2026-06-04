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Ефимов: началось строительство головного центра компетенций МГТУ "Станкин" - РИА Новости, 04.06.2026
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16:28 04.06.2026
Ефимов: началось строительство головного центра компетенций МГТУ "Станкин"

Ефимов: в Москве начали строить головной центр компетенций МГТУ "Станкин"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве началось строительство головного центра компетенций МГТУ "Станкин", рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Этот объект будет предназначен для разработки и создания экспериментальных образцов станков различного назначения. В состав современного комплекса войдут административно-бытовые помещения и производственный корпус. Площадь здания составит порядка 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В сообщении указывается, что работы идут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

Фундамент здания будет выполнен из монолитного железобетона, а наружные стены – из индивидуально изготовленных трехслойных панелей. В комплексе разместятся научно-производственные лаборатории, а также конструкторское бюро с экспертно-аналитическим центром, добавляется в сообщении

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, какие проекты будут реализованы в Коммунарке и чем они интересны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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