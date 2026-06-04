Ефимов: началось строительство головного центра компетенций МГТУ "Станкин"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве началось строительство головного центра компетенций МГТУ "Станкин", рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.



"Этот объект будет предназначен для разработки и создания экспериментальных образцов станков различного назначения. В состав современного комплекса войдут административно-бытовые помещения и производственный корпус. Площадь здания составит порядка 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.



В сообщении указывается, что работы идут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.



Фундамент здания будет выполнен из монолитного железобетона, а наружные стены – из индивидуально изготовленных трехслойных панелей. В комплексе разместятся научно-производственные лаборатории, а также конструкторское бюро с экспертно-аналитическим центром, добавляется в сообщении



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, какие проекты будут реализованы в Коммунарке и чем они интересны.



Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.