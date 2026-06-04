Ефимов: строительство НЦ "Россия" продолжается в Москве

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. На стройплощадке национального центра "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве идут работы ключевых этапов подготовительного периода, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Площадку предварительно расчистили. Для устройства ограждающих конструкций возвели форшахту, которая предотвращает осыпание грунта и служит направляющей для установки арматуры. Сейчас строители уже полностью завершили устройство стены в грунте – залили почти 21 тысячу кубических метров бетона. Продолжается разработка котлована глубиной до 15 метров – изъято 356 тысяч кубических метров грунта из 670 тысяч запланированных. Сейчас на стройплощадке задействовано 550 рабочих, на пике работ над стеной в грунте их количество достигало 900", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как отмечается в сообщении, здание наццентра возводится над шестью действующими тоннелями метро в сложных геологических условиях, поэтому работы на критических участках проводились только в ночное время, сейчас они уже завершены. Застройщик объекта – холдинг "Мосинжпроект".