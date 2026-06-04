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Ефимов: строительство НЦ "Россия" продолжается в Москве - РИА Новости, 04.06.2026
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15:43 04.06.2026 (обновлено: 16:30 04.06.2026)
Ефимов: строительство НЦ "Россия" продолжается в Москве

Ефимов: строительство национального центра "Россия" продолжается в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. На стройплощадке национального центра "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве идут работы ключевых этапов подготовительного периода, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Площадку предварительно расчистили. Для устройства ограждающих конструкций возвели форшахту, которая предотвращает осыпание грунта и служит направляющей для установки арматуры. Сейчас строители уже полностью завершили устройство стены в грунте – залили почти 21 тысячу кубических метров бетона. Продолжается разработка котлована глубиной до 15 метров – изъято 356 тысяч кубических метров грунта из 670 тысяч запланированных. Сейчас на стройплощадке задействовано 550 рабочих, на пике работ над стеной в грунте их количество достигало 900", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как отмечается в сообщении, здание наццентра возводится над шестью действующими тоннелями метро в сложных геологических условиях, поэтому работы на критических участках проводились только в ночное время, сейчас они уже завершены. Застройщик объекта – холдинг "Мосинжпроект".
Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия одноименной международной выставки-форума, которая проходила на ВДНХ в 2023-2024 годах. Он должен появиться на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной в Москве. Старт строительства проекта был дан 26 марта 2026 года президентом Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ожидается, что национальный центр откроется в 2029 году и будет включать 60 тысяч квадратных метров выставочных площадей, трансформируемый концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, крытую событийную площадь с амфитеатром. Общая площадь комплекса с гигантским медиафасадом составит 205 тысяч квадратных метров, а высота – 51 метр.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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