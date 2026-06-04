Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва и Мурманская область договорись о цифровизации строительства - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 04.06.2026 (обновлено: 20:43 04.06.2026)
Ефимов: Москва и Мурманская область договорись о цифровизации строительства

Ефимов: Москва и Мурманская область договорись о цифровизации в строительстве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПодписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью
Подписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Подписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва и Мурманская область договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Подписание документа состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Он предусматривает внедрение цифровых сервисов, развитие ИИ в стройотрасли и сфере ЖКХ, а также обмен практиками до 2030 года.
"Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве. Такое взаимодействие помогает выстраивать более эффективную систему управления строительством и повышать качество городской среды для жителей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала