Ефимов: Москва и Мурманская область договорись о цифровизации строительства

Подписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью

Подписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Подписание документа о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли между Москвой и Мурманской областью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва и Мурманская область договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации стройотрасли, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Подписание документа состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Он предусматривает внедрение цифровых сервисов, развитие ИИ в стройотрасли и сфере ЖКХ, а также обмен практиками до 2030 года.

"Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве. Такое взаимодействие помогает выстраивать более эффективную систему управления строительством и повышать качество городской среды для жителей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.