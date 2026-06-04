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Ефимов: в Москве за семь лет возведут более 30 станций метро - РИА Новости, 04.06.2026
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22:33 04.06.2026
Ефимов: в Москве за семь лет возведут более 30 станций метро

Ефимов: в Москве за семь лет построят более 30 станций метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве за семь лет построят свыше 30 станций метро, рассказал на ПМЭФ журналисту ИС "Вести" Антону Борисову заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сегодня в строительстве находятся сразу три линии – второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена", – заявил Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Тем самым, продолжил он, протяженность столичного метро удвоится относительно 2010 года.

Ефимов напомнил, что уже в этом году откроют первый участок Рублево-Архангельской ветки – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева", а в следующем – до "Новорижской".

Также Ефимов сообщил, что участок "ЗИЛ" – "Курьяново" завершат в 2028 году, а "Курьяново" – "Бирюлево" – в 2029-м.

Продолжает развиваться Троицкая линия метро, которая станет самой протяженной за МКАД. Кроме того, в 2028 году завершат станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, в 2030-м – "Достоевскую" Кольцевой линии и еще "Южный порт" Люблинско-Дмитровской, сказал Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельского и Бирюлевского радиуса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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