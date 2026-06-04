Ефимов: в Москве за семь лет возведут более 30 станций метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости . В Москве за семь лет построят свыше 30 станций метро, рассказал на ПМЭФ журналисту ИС "Вести" Антону Борисову заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Сегодня в строительстве находятся сразу три линии – второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена", – заявил Ефимов.

Тем самым, продолжил он, протяженность столичного метро удвоится относительно 2010 года.



Ефимов напомнил, что уже в этом году откроют первый участок Рублево-Архангельской ветки – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева", а в следующем – до "Новорижской".



Также Ефимов сообщил, что участок "ЗИЛ" – "Курьяново" завершат в 2028 году, а "Курьяново" – "Бирюлево" – в 2029-м.



Продолжает развиваться Троицкая линия метро, которая станет самой протяженной за МКАД. Кроме того, в 2028 году завершат станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, в 2030-м – "Достоевскую" Кольцевой линии и еще "Южный порт" Люблинско-Дмитровской, сказал Ефимов.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельского и Бирюлевского радиуса.



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