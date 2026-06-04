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Ефимов: Москва и Росреестр упростят оформление недвижимости в столице - РИА Новости, 04.06.2026
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14:29 04.06.2026 (обновлено: 20:43 04.06.2026)
Ефимов: Москва и Росреестр упростят оформление недвижимости в столице

Ефимов: власти Москвы и Росреестр упростят оформление недвижимости в столице

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВласти Москвы и Росреестр договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере оптимизации кадастрового учета и регистрации прав недвижимости в столице
Власти Москвы и Росреестр договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере оптимизации кадастрового учета и регистрации прав недвижимости в столице - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Власти Москвы и Росреестр договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере оптимизации кадастрового учета и регистрации прав недвижимости в столице
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Власти Москвы и Росреестр договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере оптимизации кадастрового учета и регистрации прав недвижимости в столице, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соответствующую дорожную карту. Документ, в частности, предполагает организацию обмена данными при внедрении технологических инструментов, совместную работу по созданию новых цифровых решений. Он также направлен на обеспечение кадастрового учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости и социально значимых объектов по электронным документам в течение одного рабочего дня, говорится в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса столицы.
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"Москва развивает использование и внедрение цифровых продуктов и решений в строительной сфере. Современные технологии позволяют быстрее получать необходимую информацию, а сервисам, предоставляющим государственные услуги, – становиться более удобными для граждан. Подписание дорожной карты между правительством Москвы и Росреестром станет еще одним шагом к развитию современных цифровых возможностей. Совместная работа позволит повысить уровень удовлетворенности у всех категорий заявителей при оформлении прав на недвижимое имущество, а также популяризировать использование электронных услуг Росреестра", – приводит пресс-служба слова Ефимова.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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