В Роспотребнадзоре рассказали, как за границей не заразиться Эболой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отсутствие контактов с животными в поездках помогут российскому туристу обезопасить себя от инфицирования вирусом Эбола, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных инфекций. Заболевание передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком с выраженной симптоматикой и его биологическими жидкостями. По воздуху и с пищей/водой вирус не передается", - подчеркнула она.