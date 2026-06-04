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В Роспотребнадзоре рассказали, как за границей не заразиться Эболой - РИА Новости, 04.06.2026
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05:38 04.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как за границей не заразиться Эболой

РИА Новости: соблюдение правил гигиены позволит не заразиться Эболой за границей

© РИА Новости / Николай ХижнякСанитарка ставит капельницу пациенту
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Санитарка ставит капельницу пациенту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соблюдение правил личной гигиены и исключение контактов с животными в поездках помогут российскому туристу обезопасить себя от инфицирования вирусом Эбола.
  • Вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом и передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отсутствие контактов с животными в поездках помогут российскому туристу обезопасить себя от инфицирования вирусом Эбола, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"При поездках в неблагополучные страны (по эпидобстановке с лихорадкой Эбола - ред.) необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи. Избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а также исключить контакты с животными", - сказала Пшеничная.
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Она отметила, что если по возвращении в Россию появились такие симптомы как лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
"Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных инфекций. Заболевание передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком с выраженной симптоматикой и его биологическими жидкостями. По воздуху и с пищей/водой вирус не передается", - подчеркнула она.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным ВОЗ, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей.
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