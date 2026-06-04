В Роспотребнадзоре рассказали, как за границей не заразиться Эболой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соблюдение правил личной гигиены и исключение контактов с животными в поездках помогут российскому туристу обезопасить себя от инфицирования вирусом Эбола.
- Вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом и передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отсутствие контактов с животными в поездках помогут российскому туристу обезопасить себя от инфицирования вирусом Эбола, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"При поездках в неблагополучные страны (по эпидобстановке с лихорадкой Эбола - ред.) необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи. Избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а также исключить контакты с животными", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что если по возвращении в Россию появились такие симптомы как лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
"Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных инфекций. Заболевание передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком с выраженной симптоматикой и его биологическими жидкостями. По воздуху и с пищей/водой вирус не передается", - подчеркнула она.