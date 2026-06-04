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Оверчук высказался о сроках проведения в Армении референдума по ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2026
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10:03 04.06.2026 (обновлено: 10:08 04.06.2026)
Оверчук высказался о сроках проведения в Армении референдума по ЕАЭС

Оверчук: Еревану лучше в короткие сроки провести референдум

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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Еревану лучше в короткие сроки провести референдум о статусе участия в Евразийском экономическом союзе.
  • Оверчук также упомянул возможность присоединения Армении к Европейскому союзу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Еревану лучше в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
«
"В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу", - сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 09:08
 
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