Оверчук высказался о сроках проведения в Армении референдума по ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Еревану лучше в короткие сроки провести референдум о статусе участия в Евразийском экономическом союзе.
- Оверчук также упомянул возможность присоединения Армении к Европейскому союзу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Еревану лучше в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
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"В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу", - сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.