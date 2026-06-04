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В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 04.06.2026
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16:25 04.06.2026
В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Пермском крае произошло столкновение фуры Volvo с полуприцепом и микроавтобуса Fiat Ducato.
  • В результате ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир микроавтобуса.
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным ведомства, днем в четверг на участке трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Сивинском округе в Пермском крае Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легкогрузовым авто Fiat Ducato. За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения.
"В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля "Фиат Дукато" получили смертельные травмы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП.
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ПроисшествияПермский крайКостромаШарьяVolvo AB
 
 
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