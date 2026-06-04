В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.

"В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля "Фиат Дукато" получили смертельные травмы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.