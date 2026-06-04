В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе в Пермском крае произошло столкновение фуры Volvo с полуприцепом и микроавтобуса Fiat Ducato.
- В результате ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир микроавтобуса.
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным ведомства, днем в четверг на участке трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Сивинском округе в Пермском крае Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легкогрузовым авто Fiat Ducato. За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения.
"В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля "Фиат Дукато" получили смертельные травмы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП.