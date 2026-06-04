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На северо-востоке Москвы иномарка сбила двухлетнего ребенка и уехала - РИА Новости, 04.06.2026
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14:51 04.06.2026
На северо-востоке Москвы иномарка сбила двухлетнего ребенка и уехала

В Москве водитель автомобиля Genesis наехал на двухлетнего ребенка и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На северо-востоке Москвы автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель скрылся.
  • Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, водителя задержали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Автомобиль премиального бренда наехал на двухлетнего ребенка и скрылся на северо-востоке Москвы, водителя позже задержали, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на Гостиничной улице в районе дома 9 водитель автомобиля Genesis совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пострадавшего двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель автомобиля установлен и задержан.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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