На северо-востоке Москвы иномарка сбила двухлетнего ребенка и уехала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На северо-востоке Москвы автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель скрылся.
- Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, водителя задержали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Автомобиль премиального бренда наехал на двухлетнего ребенка и скрылся на северо-востоке Москвы, водителя позже задержали, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на Гостиничной улице в районе дома 9 водитель автомобиля Genesis совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пострадавшего двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель автомобиля установлен и задержан.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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