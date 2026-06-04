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"Турагент" Хатуна избежала оплаты 20 тысяч рублей долга в России - РИА Новости, 04.06.2026
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06:57 04.06.2026
"Турагент" Хатуна избежала оплаты 20 тысяч рублей долга в России

РИА Новости: "турагент" Хатуна избежала оплаты 20 тысяч рублей долга в России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хатуна Аташян предлагала крупным блогерам организовать отдых в заграничных отелях по бартеру и подозревается в мошенничестве на более чем десять миллионов рублей.
  • В январе 2025 года в отношении Аташян было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам и по судебному приказу на общую сумму более 22 тысяч рублей.
  • В апреле 2025 года оба исполнительных производства были прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Хатуна Аташян, которая предлагала крупным блогерам организовать отдых в заграничных отелях по бартеру, избежала оплаты долга более чем на 20 тысяч рублей в России, в том числе по кредитам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что москвичка, обманувшая блогеров, предварительно, на более чем десять миллионов рублей под предлогом организации поездок за границу по рекламным контрактам или партнерским программам, задержана в Минске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о Хатуне Аташян.
Согласно материалам судебных приставов, в январе 2025 года в отношении Аташян было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 5,4 тысячи рублей "задолженности по кредитным платежам". Тогда же на нее завели производство о взыскании свыше 16,8 тысячи рублей "задолженности по ИД" по судебному приказу, выданному судебным участком мирового судьи Королевского судебного района.
Однако, согласно материалам, уже в апреле 2025 года оба производства были прекращены из-за "отсутствия возможности установить местонахождение должника или его активов".
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