Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР найдены документы с грифом «секретно» Луганской областной военной администрации.
- Обнаружены бумаги, компрометирующие украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, включая записи о продаже леса в Польшу.
- Среди документов найдены бумаги о внедрении псевдообразовательных программ для детей с участием военизированных организаций.
ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Документы с грифом "секретно" Луганской областной военной администрации, а также бумаги, компрометирующие ряд украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, нашли в ЛНР, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Ранее там же были найдены документы о подготовке к продаже полякам участков лесоохотничьих угодий.
"Теперь мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом "секретно", которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники", — сказал представитель.
По его словам, кроме документов на землю, найдены бумаги о продаже леса в Польшу, а также о внедрении в Луганской области псевдообразовательных программ для детей. Они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах с представителями военизированных организаций с последующим рекрутингом.
Сейчас с документами работают спецслужбы.