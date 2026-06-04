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В ЛНР нашли документы с грифом "секретно" украинской военной администрации - РИА Новости, 04.06.2026
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04:20 04.06.2026
В ЛНР нашли документы с грифом "секретно" украинской военной администрации

РИА Новости: в ЛНР нашли документы с грифом "секретно" администрации Киева

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР найдены документы с грифом «секретно» Луганской областной военной администрации.
  • Обнаружены бумаги, компрометирующие украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, включая записи о продаже леса в Польшу.
  • Среди документов найдены бумаги о внедрении псевдообразовательных программ для детей с участием военизированных организаций.
ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Документы с грифом "секретно" Луганской областной военной администрации, а также бумаги, компрометирующие ряд украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, нашли в ЛНР, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Ранее там же были найдены документы о подготовке к продаже полякам участков лесоохотничьих угодий.
"Теперь мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом "секретно", которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники", — сказал представитель.
По его словам, кроме документов на землю, найдены бумаги о продаже леса в Польшу, а также о внедрении в Луганской области псевдообразовательных программ для детей. Они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах с представителями военизированных организаций с последующим рекрутингом.
Сейчас с документами работают спецслужбы.
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