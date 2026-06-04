ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Документы с грифом "секретно" Луганской областной военной администрации, а также бумаги, компрометирующие ряд украинских чиновников, работавших на подконтрольной Киеву территории Луганской области, нашли в ЛНР, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Ранее там же были найдены документы о подготовке к продаже полякам участков лесоохотничьих угодий.

"Теперь мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом "секретно", которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники", — сказал представитель.