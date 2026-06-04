Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность.
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
- Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится об осуждении правительством Германии поездки депутатов АдГ на ПМЭФ.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне поездки политиков оппозиционной партии ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) в РФ заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность, и немцы это видят.
Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Так Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится о том, что немецкое правительство осудило поездку депутатов АдГ на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.