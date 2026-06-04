Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится об осуждении правительством Германии поездки депутатов АдГ на ПМЭФ.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне поездки политиков оппозиционной партии ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) в РФ заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность, и немцы это видят.

Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Недальновидные, изоляционистские установки нынешнего немецкого правительства подрывают экономику Германии , ее энергетическую безопасность... Немцы - и многие другие - ясно это видят, несмотря на усилия признанных СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Так Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится о том, что немецкое правительство осудило поездку депутатов АдГ на ПМЭФ.