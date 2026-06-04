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Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии - РИА Новости, 04.06.2026
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01:48 04.06.2026
Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии

Дмитриев: изоляционизм подрывает экономику Германии и ее энергобезопасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые"
Кирилл Дмитриев на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность.
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
  • Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится об осуждении правительством Германии поездки депутатов АдГ на ПМЭФ.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне поездки политиков оппозиционной партии ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) в РФ заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность, и немцы это видят.
Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Недальновидные, изоляционистские установки нынешнего немецкого правительства подрывают экономику Германии, ее энергетическую безопасность... Немцы - и многие другие - ясно это видят, несмотря на усилия признанных СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится о том, что немецкое правительство осудило поездку депутатов АдГ на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаГерманияРоссияКирилл Дмитриев
 
 
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