Демешин: туристы из Китая составляют 92% от турпотока в Хабаровский край

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Граждане КНР составляют 92% от общего числа туристов, приезжающих в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин.
"КНР, конечно, для нас стратегический партнер. И жители Поднебесной - это 92% от всего турпотока в регион", - заявил Демешин.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В ходе официального визита в КНР в конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.