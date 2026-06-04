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Демешин: туристы из Китая составляют 92% от турпотока в Хабаровский край - РИА Новости, 04.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
23:09 04.06.2026
Демешин: туристы из Китая составляют 92% от турпотока в Хабаровский край

Демешин: китайские туристы составляют 92% от общего турпотока в Хабаровский край

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Граждане КНР составляют 92% от общего числа туристов, приезжающих в Хабаровский край, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин.
"КНР, конечно, для нас стратегический партнер. И жители Поднебесной - это 92% от всего турпотока в регион", - заявил Демешин.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В ходе официального визита в КНР в конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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