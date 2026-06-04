Врач рассказал, как снизить риск деменции

По словам невролога, начинать профилактику лучше в среднем возрасте - примерно с 40 до 65 лет. Не стоит игнорировать храп с остановками дыхания, ухудшение настроения и проблемы со слухом. Мозгу нужны нагрузка, эмоции, речь, движение и живой контакт с людьми, добавил врач.