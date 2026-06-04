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Врач рассказал, как снизить риск деменции - РИА Новости, 04.06.2026
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14:13 04.06.2026
Врач рассказал, как снизить риск деменции

Врач Исмаилов: полноценный сон и общение помогают снизить риск деменции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полноценный сон, общение и умственная активность помогают снизить риск деменции, рассказал невролог Али Исмаилов.
  • Начинать профилактику когнитивного снижения лучше в среднем возрасте — примерно с 40 до 65 лет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полноценный сон, общение и умственная активность помогают снизить риск деменции, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов.
"Мозг очень зависит от сосудов: если годами страдают сосуды, страдает и память. Не менее важны сон, общение и умственная активность. Хронический недосып, нелеченая депрессия, одиночество и снижение слуха могут ускорить когнитивное снижение", - сказал Исмаилов "Ленте.ру".
По словам невролога, начинать профилактику лучше в среднем возрасте - примерно с 40 до 65 лет. Не стоит игнорировать храп с остановками дыхания, ухудшение настроения и проблемы со слухом. Мозгу нужны нагрузка, эмоции, речь, движение и живой контакт с людьми, добавил врач.
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