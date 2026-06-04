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Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы - РИА Новости, 04.06.2026
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00:11 04.06.2026
Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы

РИА Новости: суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер Валерия Федякина (Битмама)
Блогер Валерия Федякина (Битмама) - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Блогер Валерия Федякина (Битмама). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы продлил арест инвестора Гагика Гулакяна до 7 июля.
  • Гагику Гулакяну вменяют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 7 июля арест инвестора Гагика Гулакяна, по заявлению которого ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Валерии Федякиной (известной как блогер Битмама), сообщил РИА Новости адвокат арестованного.
Гулакяну вменяют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ).
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"Суд постановил продлить срок содержания под стражей на один месяц, то есть до 7 июля", - заявил собеседник агентства.
Ранее Гулакян проходил потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Валерии Федякиной, возбужденному по его же заявлению в сентябре 2023 года. Как указывалось в материалах дела, он утверждал, что передал Федякиной более 6,7 миллиарда рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования, однако деньги свои обратно он не получил и поэтому обратился в правоохранительные органы.
Федякина осуждена на семь лет за создание пирамиды и хищение денег вкладчиков, в мае Мосгорсуд признал приговор законным. Также в мае Замоскворецкий суд арестовал блогера по второму уголовному делу по незаконной банковской деятельности.
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