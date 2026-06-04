Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 7 июля арест инвестора Гагика Гулакяна, по заявлению которого ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Валерии Федякиной (известной как блогер Битмама), сообщил РИА Новости адвокат арестованного.