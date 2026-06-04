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В Краснодарском крае проходит ликвидация последствий перелива реки Кубань - РИА Новости, 04.06.2026
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11:55 04.06.2026 (обновлено: 12:11 04.06.2026)
В Краснодарском крае проходит ликвидация последствий перелива реки Кубань

На Кубани в ликвидации ЧС и укреплении дамб задействованы около 500 человек

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramСпасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубань в Краснодарском крае
Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубань в Краснодарском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крымском и Славянском районах Краснодарского края около 500 человек и 62 единиц техники участвовали в ликвидации ЧС и укреплении дамб.
  • Из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий, при этом подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже.
  • В Славянском районе в пункте временного размещения находятся 17 человек, перелив дамбы в районе хутора Соболевский не увеличивается, продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский.
КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Около 500 человек и 62 единиц техники задействовано в ликвидации ЧС и укреплении дамб в Крымском и Славянском районах Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.
Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая, его продлевали по 2 июня включительно. В местах возможного перелива реки берег укрепили дамбами. В среду произошел прорыв временной дамбы и частичный перелив реки через нее.
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Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий. Подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже. Уровень воды в реках снижается.
В Славянском районе в пункте временного размещения находятся 17 человек. Благодаря проведенным работам перелив дамбы, произошедший накануне в районе хутора Соболевский, не увеличивается. Сооружения не нарушены. Продолжают работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский, добавили в оперативном штабе.
В среду жителей трех населенных пунктов Крымского района эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Утром в четверг в пунктах временного размещения Крымска находилось 39 человек.
Жителей двух хуторов Славянского района Кубани эвакуировали ночью 4 мая также из-за прорыва временной дамбы.
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