В Краснодарском крае проходит ликвидация последствий перелива реки Кубань

Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубань в Краснодарском крае

Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубань в Краснодарском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крымском и Славянском районах Краснодарского края около 500 человек и 62 единиц техники участвовали в ликвидации ЧС и укреплении дамб.

Из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий, при этом подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже.

В Славянском районе в пункте временного размещения находятся 17 человек, перелив дамбы в районе хутора Соболевский не увеличивается, продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский.

КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Около 500 человек и 62 единиц техники задействовано в ликвидации ЧС и укреплении дамб в Крымском и Славянском районах Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая, его продлевали по 2 июня включительно. В местах возможного перелива реки берег укрепили дамбами. В среду произошел прорыв временной дамбы и частичный перелив реки через нее.

"В Крымском Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники", - говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий. Подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже. Уровень воды в реках снижается.

В Славянском районе в пункте временного размещения находятся 17 человек. Благодаря проведенным работам перелив дамбы, произошедший накануне в районе хутора Соболевский, не увеличивается. Сооружения не нарушены. Продолжают работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский, добавили в оперативном штабе.

В среду жителей трех населенных пунктов Крымского района эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Утром в четверг в пунктах временного размещения Крымска находилось 39 человек.