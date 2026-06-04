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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.06.2026
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19:33 04.06.2026
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге шесть машин столкнулись в массовом ДТП

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло столкновение шести транспортных средств.
  • Авария произошла в районе дома №91 по улице Блюхера, движение транспорта в оба направления ограничено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Екатеринбурге, число пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в районе дома №91 по улице Блюхера, сейчас там ограничено движение транспорта в оба направления.
"По предварительным данным, на указанном участке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие – столкновение шести транспортных средств. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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