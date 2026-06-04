В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло столкновение шести транспортных средств.
- Авария произошла в районе дома №91 по улице Блюхера, движение транспорта в оба направления ограничено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Екатеринбурге, число пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в районе дома №91 по улице Блюхера, сейчас там ограничено движение транспорта в оба направления.
"По предварительным данным, на указанном участке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие – столкновение шести транспортных средств. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и обстоятельства ДТП.