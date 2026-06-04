Судно "Каффа", задержанное Швецией, могут передать Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Швеции постановил, что задержанный шведскими властями сухогруз Caffa могут передать Украине.
- Сухогруз Caffa числится в санкционном списке Украины.
- 6 марта шведские власти задержали сухогруз Caffa, на борту которого находились в основном граждане России.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Суд в Швеции постановил, что задержанный шведскими властями сухогруз Caffa могут передать Украине, пишет издание Sweden Herald.
"Судно Caffa, на борт которого 6 марта поднялись шведские власти, может быть передано Украине, постановил окружной суд Истада", - сообщает издание со ссылкой на заявление прокурора Хакана Ларссона агентству TT.
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Как сообщают СМИ, это решение суда было вынесено в связи с расследованием на Украине, которая обратилась в Швецию за правовой помощью.
"По данным Береговой охраны, сухогруз числится в санкционном списке Украины", - говорится в статье Sweden Herald.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
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