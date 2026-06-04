Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову.
- В декабре городская администрация сообщила о решении снести несколько объектов, связанных с общей с Россией историей.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Памятник русскому писателю Михаилу Булгакову демонтировали в Киеве, сообщила украинская журналистка Екатерина Некреча.
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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