В центре Брянска образовался провал на проезжей части

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улице Советской в Брянске произошел аварийный провал грунта.
- Из-за провала временно изменена схема движения транспорта: из трех полос осталась доступна только одна, что привело к снижению пропускной способности дороги.
БРЯНСК, 4 июн – РИА Новости. Аварийный провал грунта образовался на улице Советской в центре Брянска, две из трех полос движения оказались перекрыты, сообщили РИА Новости в городском отделе Госавтоинспекции.
"В связи с аварийным провалом грунта на участке производства работ по капитальному ремонту улицы Советской в районе дома № 81 временно изменена схема движения транспортных средств. На указанном участке из трёх полос для движения в прямом направлении организована только одна", - сообщили агентству.
В ГАИ отметили, что пропускная способность дороги снизилась, поэтому в часы пик возможны заторы и увеличение времени в пути. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда, а тем, кто движется по улице Советской - быть предельно внимательными в зоне сужения полос.
У дома в нижегородском селе образовался карстовый провал
10 апреля, 13:45