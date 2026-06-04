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В центре Брянска образовался провал на проезжей части - РИА Новости, 04.06.2026
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15:32 04.06.2026 (обновлено: 17:30 04.06.2026)
В центре Брянска образовался провал на проезжей части

В Брянске на улице Советской образовался аварийный провал грунта

© Фото : Брянская улица/ВКонтактеПровал грунта на улице Советской в Брянске
Провал грунта на улице Советской в Брянске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Брянская улица/ВКонтакте
Провал грунта на улице Советской в Брянске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Советской в Брянске произошел аварийный провал грунта.
  • Из-за провала временно изменена схема движения транспорта: из трех полос осталась доступна только одна, что привело к снижению пропускной способности дороги.
БРЯНСК, 4 июн – РИА Новости. Аварийный провал грунта образовался на улице Советской в центре Брянска, две из трех полос движения оказались перекрыты, сообщили РИА Новости в городском отделе Госавтоинспекции.
"В связи с аварийным провалом грунта на участке производства работ по капитальному ремонту улицы Советской в районе дома № 81 временно изменена схема движения транспортных средств. На указанном участке из трёх полос для движения в прямом направлении организована только одна", - сообщили агентству.
В ГАИ отметили, что пропускная способность дороги снизилась, поэтому в часы пик возможны заторы и увеличение времени в пути. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда, а тем, кто движется по улице Советской - быть предельно внимательными в зоне сужения полос.
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