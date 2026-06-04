Более трети экспортных сделок, поддержанных РЭЦ, пришлось на БРИКС

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более трети экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ) за четыре месяца этого года, пришлось на страны БРИКС, отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.

"Мы оказали более 20 тысяч услуг 5,5 тысячи уникальных участников внешнеэкономической деятельности. За четыре месяца текущего года объем поддержки торговых операций с партнерами из БРИКС превысил 140 миллиардов рублей и составил более трети всего объема сделок, поддержанных РЭЦ. Безусловными лидерами по объему оказанной поддержки стали ОАЭ и Китай", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По итогам 2025 года общий объем поддержанных Российским экспортным центром экспортно‑импортных сделок с представителями бизнеса из стран БРИКС составил около 1 триллиона рублей. Такие данные глава РЭЦ Вероника Никишина привела, выступая на Втором заседании национального Комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС.

В мероприятии под председательством заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина также участвовали руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев, а также главы крупнейших компаний и деловых объединений.

Наиболее востребована поддержка Группы РЭЦ была в химической промышленности, агропромышленном комплексе, металлургии, машиностроении и лесопромышленном комплексе.

Гендиректор РЭЦ подчеркнула, что страны БРИКС остаются важнейшими торгово‑экономическими партнерами для России, а группа РЭЦ продолжает придавать приоритетное значение работе по укреплению и развитию торговых отношений со странами объединения.

Вероника Никишина сообщила, что в рамках Рабочей группы по торговле и инвестициям она видит два трека, где экспертиза РЭЦ могла бы быть особенно полезна: поддержка торговли низкоуглеродными товарами и создание эффективных арбитражных механизмов в рамках БРИКС.

"Работа по формированию перестраховочной компании БРИКС также должна быть предложена и Группа РЭЦ будет продолжать принимать самое активное участие в реализации этой инициативы", - добавила Вероника Никишина.