В Рязанской области сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбит ночью над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.