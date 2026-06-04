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В Рязанской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.06.2026
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08:59 04.06.2026
В Рязанской области сбили украинский беспилотник

В Рязанской области сбили украинский беспилотник, никто не пострадал

© iStock.com / aapskyБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / aapsky
БПЛА . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
  • В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбит ночью над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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