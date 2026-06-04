ПВО сбила более 20 БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 20 БПЛА сбиты в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана в Севастополе, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.