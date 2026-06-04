Боец беспилотных систем рассказал об учебе одновременно со службой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий, служащий в войсках беспилотных систем, рассказал, что ему даже не пришлось брать академический отпуск, обучение продолжается во время службы и ему предоставляют возможность уезжать, чтобы сдавать сессию.

"В институт я предоставил свои документы о контракте. ВУЗ пошёл навстречу. Они даже академический отпуск не давали, то есть, я продолжаю учиться. Мне вот сейчас пришел документ - справка-вызов на сессию. Я предоставил своему руководству, мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены, то есть никаких препятствий со стороны института или Вооруженных сил Российской Федерации нет", - сказал Бабинецкий.