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Боец беспилотных систем рассказал об учебе одновременно со службой - РИА Новости, 04.06.2026
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05:02 04.06.2026
Боец беспилотных систем рассказал об учебе одновременно со службой

Боец ВС РФ сдает экзамены одновременно со службой в войсках беспилотных систем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий служит в войсках беспилотных систем и продолжает обучение без академического отпуска.
  • Бабинецкий стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск «Север», его решение служить было обусловлено обстановкой на малой родине.
  • У Бабинецкого уже более 350 часов налета на симуляторе и полигоне, и он закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки «Север».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий, служащий в войсках беспилотных систем, рассказал, что ему даже не пришлось брать академический отпуск, обучение продолжается во время службы и ему предоставляют возможность уезжать, чтобы сдавать сессию.
"В институт я предоставил свои документы о контракте. ВУЗ пошёл навстречу. Они даже академический отпуск не давали, то есть, я продолжаю учиться. Мне вот сейчас пришел документ - справка-вызов на сессию. Я предоставил своему руководству, мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены, то есть никаких препятствий со стороны института или Вооруженных сил Российской Федерации нет", - сказал Бабинецкий.
Как рассказали в Минобороны РФ, студент стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск "Север". Пройти служить его побудила обстановка на малой родине, а родители поддержали такое решение.
"Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с числовым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Именно это меня сподвигло на заключение контракта", - отметил военнослужащий.
Бабинецкий назвал беспилотные системы направлением для молодых. У него уже более 350 часов налета на симуляторе и полигоне. Сейчас боец закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки "Север" для улучшения навыков операторов, задействованных при выполнении спецзадач.
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