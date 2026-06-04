Блокпост установлен на месте возобновленных поисков семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На месте возобновленных поисков пропавшей семьи Усольцевых установлен блокпост.
- В масштабных поисках пропавшей семьи Усольцевых задействованы порядка 80 человек.
КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Блокпост установлен на месте возобновленных поисков пропавшей осенью в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, посторонние лица не допускаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"На месте поисков пропавшей семьи установлен блокпост для ограничения доступа. Посторонние лица не допускаются", - сказала собеседница.
Следователи в четверг возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.