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Блокпост установлен на месте возобновленных поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 04.06.2026
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06:44 04.06.2026
Блокпост установлен на месте возобновленных поисков семьи Усольцевых

РИА Новости: на месте поисков семьи Усольцевых установили блокпост

© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAXКрасноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Красноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAX
Красноярские спасатели на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На месте возобновленных поисков пропавшей семьи Усольцевых установлен блокпост.
  • В масштабных поисках пропавшей семьи Усольцевых задействованы порядка 80 человек.
КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Блокпост установлен на месте возобновленных поисков пропавшей осенью в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, посторонние лица не допускаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"На месте поисков пропавшей семьи установлен блокпост для ограничения доступа. Посторонние лица не допускаются", - сказала собеседница.
Следователи в четверг возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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