В Тверской области создадут беговой центр, обновят парк скорых и горсад

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Тверской области построят беговой центр, обновят автопарк скорой медицинской помощи и Городской сад в столице региона, сообщает пресс-служба правительства области.

На полях ПМЭФ-2026 было заключено соглашение между правительством области и АНО "Евразия" о сотрудничестве в ключевых сферах развития региона. Документ подписали глава Верхневолжья Виталий Королев и председатель Координационного совета компании, депутат Государственной думы России Алена Аршинова.

Соглашение предусматривает совместную реализацию трех проектов. Один из них – обновление автопарка скорой медицинской помощи. Ожидается, что в регионе появятся более 40 новых машин – 35 скорых и семь реанимобилей.

Еще одна договоренность касается создания в Верхневолжье бегового центра, который рассчитан на посещение более 400 человек в сутки. В нем будет создана современная инфраструктура – профессиональное покрытие и освещение для круглогодичной работы.

Третий проект в рамках соглашения предполагает развитие и модернизацию Городского сада Твери. Ожидается, что запланированная работа позволит создать пространство притяжения для жителей города и многочисленных туристов самых разных возрастов и интересов.

"Мы наметили три первых проекта, которые будут реализованы в самое ближайшее время. В Тверской области большой запрос на улучшение медицины. Фонд предоставит нам возможность приобрести автомобили скорой помощи, что покроет полную потребность региона в закупке новых машин. За это мы очень признательны Фонду", – приводит пресс-служба слова Королева.

Планируется, что в Верхневолжье в дальнейшем будут реализованы совместные программы, проекты и мероприятия в сферах социального, культурного, образовательного, гуманитарного и нравственного развития граждан, укрепления межкультурных связей и многое другое.