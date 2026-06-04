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Юрист рассказала, когда можно вернуть невозвратные билеты - РИА Новости, 04.06.2026
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04:29 04.06.2026 (обновлено: 04:30 04.06.2026)
Юрист рассказала, когда можно вернуть невозвратные билеты

РИА Новости: невозвратные билеты можно вернуть при задержке или отмене рейса

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийские паспорта и посадочный в руках у пассажира
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полную стоимость невозвратного билета можно вернуть при задержке или отмене рейса, если авиакомпания поставит соответствующую отметку в посадочном талоне.
  • Вернуть деньги за невозвратный билет можно в случае болезни пассажира, члена его семьи или близкого родственника, если до окончания регистрации сняться с рейса и предоставить перевозчику больничный лист или официальную справку.
  • Смерть близкого родственника также является основанием для возврата полной стоимости невозвратного билета, если предоставить свидетельство о смерти до вылета.
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Полную стоимость невозвратных билетов можно вернуть при задержке или отмене рейса, а также в случае, когда заболели вы или близкий родственник, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.
"Можно вернуть полностью стоимость даже самого дешевого невозвратного билета по следующим событиям. Первое - задержка или отмена рейса. Авиакомпания должна поставить отметку в посадочном талоне о том, что это произошло. И тогда можно вернуть деньги за невозвратный билет", - пояснила юрист.
Она добавила, что вернуть деньги можно, если внезапно заболели вы либо член вашей семьи или близкий родственник, к примеру, супруги, дети, родители. Для этого важно до окончания регистрации снятся с рейса и предоставить перевозчику больничный лист с печатью или официальную справку.
Также одно из оснований для возврата полной стоимости невозвратного билета – это смерть близкого родственника. Необходимо до вылета предоставить свидетельство о смерти.
Кроме того, можно оформить страховой полис на возврат невозвратных билетов. Он действует в случае непредвиденных обстоятельств. Помимо болезни это может быть вызов в суд или на военные сборы, повреждение имущества, уточнила юрист.
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