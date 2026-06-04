Юрист рассказала, когда можно вернуть невозвратные билеты

Краткий пересказ от РИА ИИ Полную стоимость невозвратного билета можно вернуть при задержке или отмене рейса, если авиакомпания поставит соответствующую отметку в посадочном талоне.

Вернуть деньги за невозвратный билет можно в случае болезни пассажира, члена его семьи или близкого родственника, если до окончания регистрации сняться с рейса и предоставить перевозчику больничный лист или официальную справку.

Смерть близкого родственника также является основанием для возврата полной стоимости невозвратного билета, если предоставить свидетельство о смерти до вылета.

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Полную стоимость невозвратных билетов можно вернуть при задержке или отмене рейса, а также в случае, когда заболели вы или близкий родственник, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.

"Можно вернуть полностью стоимость даже самого дешевого невозвратного билета по следующим событиям. Первое - задержка или отмена рейса. Авиакомпания должна поставить отметку в посадочном талоне о том, что это произошло. И тогда можно вернуть деньги за невозвратный билет", - пояснила юрист.

Она добавила, что вернуть деньги можно, если внезапно заболели вы либо член вашей семьи или близкий родственник, к примеру, супруги, дети, родители. Для этого важно до окончания регистрации снятся с рейса и предоставить перевозчику больничный лист с печатью или официальную справку.

Также одно из оснований для возврата полной стоимости невозвратного билета – это смерть близкого родственника. Необходимо до вылета предоставить свидетельство о смерти.