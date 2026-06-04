В Бейруте открыли мемориал русским офицерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Ашрафии в Бейруте состоялось торжественное открытие мемориала русским офицерам, покинувшим Родину после революции и погибшим на ливанской земле.
- Благодаря проекту «Русские воинские захоронения в Ливане» удалось восстановить множество ранее неизвестных страниц биографий русских офицеров, установить места захоронений и вернуть из небытия имена людей, внесших значительный вклад в историю России.
- Работа по сохранению захоронений способствует укреплению духовных, культурных и гуманитарных связей между Россией и Ливаном.
БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Торжественное открытие мемориала русским офицерам, покинувшим Родину после революции и погибшим на ливанской земле, состоялось в районе Ашрафии в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие мемориала состоялась на кладбище "Мар-Митр" при храме святого великомученика Дмитрия, где прошла панихида по почившим воинам.
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Среди офицеров, увековеченных в граните мемориала, - главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.
"Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти", - прокомментировал РИА Новости открытие мемориала помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.
По его словам, за последние годы благодаря работе проекта "Русские воинские захоронения в Ливане", поддержке российских и ливанских исследователей, архивистов и представителей русской общины удалось восстановить множество ранее неизвестных страниц биографий русских офицеров, установить места захоронений и вернуть из небытия имена людей, внесших значительный вклад в историю России.
© РИА НовостиТоржественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
Торжественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
© РИА Новости
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© РИА НовостиТоржественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
Торжественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
© РИА Новости
2 из 2
Торжественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
© РИА Новости
1 из 2
Торжественное открытие мемориала русским офицерам в Бейруте
© РИА Новости
2 из 2
Захаренков отметил, что особое значение это событие имеет и для развития российско-ливанских отношений. Он напомнил, что на протяжении многих десятилетий православные храмы и русская община Ливана оставались хранителями памяти о русских эмигрантах, офицерах и их семьях.
"Сегодня работа по сохранению этих захоронений способствует укреплению духовных, культурных и гуманитарных связей между Россией и Ливаном", - сказал собеседник агентства.
Руководитель исторического клуба при "Русском доме" в Ливане Тони Малуф, в свою очередь, отметил в беседе с РИА Новости, что ливанский народ с теплом относится к российской истории и с уважением смотрит на то, как Россия относится к памяти о своих героях даже спустя долгие годы.
"Можно сказать, что Россия как государство таким образом возвращает долг тем, кто по каким-то причинам оказались за пределами Родины. Особенно, если речь идет о военных", - добавил Малуф.