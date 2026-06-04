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Суд в Армении изменил меру пресечения политическому противнику Пашиняна - РИА Новости, 04.06.2026
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16:55 04.06.2026 (обновлено: 17:13 04.06.2026)
Суд в Армении изменил меру пресечения политическому противнику Пашиняна

Суд в Армении изменил на домашний арест меру пресечения архиепископу Баграту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян в суде
Архиепископ Баграт Галстанян в суде - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Архиепископ Баграт Галстанян в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения архиепископу Баграту Галстаняну с заключения под стражу на домашний арест.
  • Политического противника премьера Никола Пашиняна и 17 его сторонников арестовали в конце июня 2025 года в рамках уголовного дела о попытке захвата власти.
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении изменил на домашний арест меру пресечения политическому противнику премьера Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну, сообщило возглавляемое архиепископом движение "Священная борьба".
В Telegram-канале движения опубликовано постановление судьи апелляционного суда Вазгена Ршутин, в котором говорится, что решение суда первой инстанции о заключении архиепископа Галстаняна под стражу отменяется и в качестве меры пресечения применяется домашний арест сроком на два месяца.
В конце июня 2025 года архиепископ Баграт Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас фигурантами уголовных дел являются четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
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