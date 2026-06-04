Суд в Армении изменил меру пресечения политическому противнику Пашиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения архиепископу Баграту Галстаняну с заключения под стражу на домашний арест.
- Политического противника премьера Никола Пашиняна и 17 его сторонников арестовали в конце июня 2025 года в рамках уголовного дела о попытке захвата власти.
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении изменил на домашний арест меру пресечения политическому противнику премьера Никола Пашиняна архиепископу Баграту Галстаняну, сообщило возглавляемое архиепископом движение "Священная борьба".
В Telegram-канале движения опубликовано постановление судьи апелляционного суда Вазгена Ршутин, в котором говорится, что решение суда первой инстанции о заключении архиепископа Галстаняна под стражу отменяется и в качестве меры пресечения применяется домашний арест сроком на два месяца.
В конце июня 2025 года архиепископ Баграт Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас фигурантами уголовных дел являются четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.