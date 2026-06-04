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На ЗАЭС заявили об угрозе надежности энергоснабжения из-за атак ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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18:58 04.06.2026
На ЗАЭС заявили об угрозе надежности энергоснабжения из-за атак ВСУ

ЗАЭС: атаки ВСУ на теплостанцию создают угрозу надежности энергоснабжения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ на теплоэлектростанцию Запорожской АЭС создают прямую угрозу надежности энергоснабжения станции.
  • Было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на теплоэлектростанцию Запорожской АЭС создают прямую угрозу надежности энергоснабжения станции и демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности, сообщила пресс-служба АЭС.
Как сообщили в пресс-службе ранее, ВСУ произвели массированную террористическую атаку рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территория тепловой электростанции.
«

"Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".

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