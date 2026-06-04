На ЗАЭС заявили об угрозе надежности энергоснабжения из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атаки ВСУ на теплоэлектростанцию Запорожской АЭС создают прямую угрозу надежности энергоснабжения станции.
- Было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на теплоэлектростанцию Запорожской АЭС создают прямую угрозу надежности энергоснабжения станции и демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности, сообщила пресс-служба АЭС.
Как сообщили в пресс-службе ранее, ВСУ произвели массированную террористическую атаку рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территория тепловой электростанции.
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"Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".