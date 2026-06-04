ВСУ совершили массированную атаку рядом с ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС.
- Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие внешнее питание.
- ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС, сообщили на предприятии.
"Вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости", — рассказали в пресс-службе.
Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Сейчас это единственный действующий источник внешнего электроснабжения. Если он выйдет из строя, энергоблоки перейдут на аварийное питание.
Как подчеркнули на станции, подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности.
Тем не менее сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты продолжают контролировать ситуацию.
Украинские боевики регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник Энергодар. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.
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22 июня 2022, 17:18