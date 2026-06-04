ВСУ совершили массированную атаку рядом с ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС.

Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие внешнее питание.

ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС, сообщили на предприятии.

"Вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости", — рассказали в пресс-службе.

Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Сейчас это единственный действующий источник внешнего электроснабжения. Если он выйдет из строя, энергоблоки перейдут на аварийное питание.

Как подчеркнули на станции, подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности.

Тем не менее сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты продолжают контролировать ситуацию.