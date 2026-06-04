Рейтинг@Mail.ru
ВСУ совершили массированную атаку рядом с ЗАЭС - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 04.06.2026 (обновлено: 19:40 04.06.2026)
ВСУ совершили массированную атаку рядом с ЗАЭС

Дроны ВСУ нанесли более 20 ударов по ТЭС рядом с Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС.
  • Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие внешнее питание.
  • ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС, сообщили на предприятии.
"Вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости", — рассказали в пресс-службе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Рябков обвинил МАГАТЭ в двойных стандартах в отношении ударов по ЗАЭС
3 июня, 16:42
Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Сейчас это единственный действующий источник внешнего электроснабжения. Если он выйдет из строя, энергоблоки перейдут на аварийное питание.
Как подчеркнули на станции, подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности.
Тем не менее сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты продолжают контролировать ситуацию.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
ВСУ впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС
30 мая, 18:04
Украинские боевики регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник Энергодар. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала